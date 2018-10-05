مجلس مديري مراكز الشرطة يحتفل بيوم المسن العالمي

المصدر: دبي - البيان

نفذ مجلس مديري مراكز الشرطة زيارة الى مركز سعادة كبار السن بمناسبة يوم المسن العالمي.

وقال العميد أحمد ثاني بن غليطة، مدير مركز شرطة الرفاعة، رئيس مجلس مديري مراكز الشرطة: إن هذه المشاركة جاءت بتوجيهات من اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، ومتابعة اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، وانطلاقاً من تعاليم ديننا الحنيف وقيمه التي تحث على الرفق بمن هم أكبر منا سناً ومعاملتهم المعاملة الطيبة.

وأوضح العميد أحمد بن غليطة أن هذا الاحتفال بالمسنين ومشاركتهم أفراحهم يأتي ضمن الشراكة المجتمعية التي تحرص شرطة دبي دائماً على تنفيذها، وتسخر إمكاناتها المادية والبشرية لخدمة كبار السن.