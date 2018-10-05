بحث تعزيز علاقات التعاون مع الهند

استقبلت معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي، رئيسة المجلس الوطني الاتحادي، في مقر المجلس بأبوظبي نفديب سينغ سوري سفير جمهورية الهند لدى الدولة.

وجرى خلال اللقاء بحث عددٍ من القضايا الثنائية ذات الاهتمام المشترك، كما استعرض الجانبان تطور العلاقات بين الدولتين وسبل تعزيزها في المجالات كافة، في ظل ما تشهده علاقات التعاون والشراكة الاستراتيجية المتميزة القائمة بين البلدين من تطور ونمو، وما تحظى به هذه العلاقات من دعم قيادتي وحكومتي البلدين والشعبين الصديقين، وما يربط البلدين من علاقات متينة راسخة ومتجذرة.

وأكدت معالي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي والسفير الهندي أن العلاقات أصبحت في أفضل مستوى لها، ووصلت إلى مرحلة الشراكة الاستراتيجية في ظل نتائج الزيارة المهمة التي قام بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في شهر فبراير 2016 لجمهورية الهند، التي أسست لمرحلة تاريخية جديدة في علاقات البلدين والشعبين الصديقين على أسس استراتيجية راسخة لتعزيز علاقات الصداقة والتعاون في المجالات كافة.

كما أكدت معالي الدكتورة أمل القبيسي أهمية تفعيل العلاقات البرلمانية بين المجلس الوطني الاتحادي والبرلمان الهندي، من خلال إنشاء لجنة صداقة برلمانية لدورها في تعزيز علاقات التعاون البرلمانية، وتنسيق المواقف والتشاور حول مختلف القضايا، وتقديم اقتراحات تلبي طموحات البلدين والشعبين الصديقين.

وشدد الجانبان على أهمية التشاور والتنسيق بين وفدي المجلس الوطني الاتحادي والبرلمان الهندي خلال المشاركة في فعاليات الاتحاد البرلماني الدولي لتوحيد المواقف ووجهات النظر حيال مختلف القضايا التي تهم البلدين.

من جهته أكد نفديب سينغ سوري، سفير جمهورية الهند لدى الدولة، أهمية الزيارات البرلمانية، مشيداً بالدور الذي يضطلع به المجلس الوطني الاتحادي من خلال الدبلوماسية البرلمانية الفاعلة ومشاركاته الجادة والمميزة في الفعاليات البرلمانية الدولية.

كما قدم الشكر لدولة الإمارات قيادة وحكومة وشعباً لمشاركتهم احتفالات الهند بالذكرى الـ150 للزعيم الهندي المهاتما غاندي احتفالاً لميلاده بتزيين برج خليفة بصور للرجل الذي عَلّم العالم قوة الحقيقة والحب واللاعنف.

حضر اللقاء أحمد شبيب الظاهري الأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي.