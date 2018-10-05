وفد تايلاندي يطلع على جهود شرطة أبوظبي في «المهام الخاصة»

المصدر: أبوظبي - البيان

اطلع وفد أمني من مملكة تايلاند، على جهود شرطة أبوظبي التطويرية في قطاع المهام الخاصة، وتعرف على التقنيات والأساليب الحديثة في مجال التدريبات.

وأوضح، اللواء مبارك عبدالله المهيري، مدير قطاع المهام الخاصة، خلال استقباله الوفد، أن الزيارة تأتي ضمن تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في المجال الأمني، وتبادل الخبرات التدريبية والأكاديمية، فضلاً عن التعاون في تنفيذ التمارين المشتركة. واستمع الوفد إلى شرح عن الهيكل التنظيمي للقطاع، والمهام التي تضطلع بها مديريات وإدارات القطاع، وأفضل ممارسات القطاع في مجالات العمل الشرطي والأمني، والتي يتبع فيها منظومة عمل متطورة عالمياً.

وأشاد بتجربة قطاع المهام الخاصة الرائدة، في مجالات العمل الشرطي والأمني.