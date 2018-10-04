الإمارات تقدم مساعدات إنسانية لـ3500 يمني في الحديدة

المصدر: وام

واصلت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي توزيع مساعداتها الاغاثية والانسانية على الأسر اليمنية غير القادرة بمحافظة الحديدة لتلبية احتياجاتها الضرورية ومساعدتها على تجاوز الظروف المعيشية الصعبة جراء الوضع الإنساني الراهن الذي تسببت فيه ميليشيات الحوثي الموالية لإيران.

وفي هذا الاطار استفاد أكثر من 3500 مواطن يمني بالحديدة من هذه المساعدات معظمهم من الأطفال والنساء عبر توزيع 500 سلة غذائية على الأسر المعوزة في مديريتي التحيتا والدريهمي والقرى التابعة لهما ..

فيما تتواصل جهود الهيئة لتفقد حالات الأسر اليمنية الصحية في المناطق النائية و تقديم الخدمات العلاجية عبر العيادة الطبية المتنقلة.

يأتي تواصل توزيع المساعدات الغذائية في إطار الدعم الإماراتي المستمر المقدم للأشقاء في اليمن لتخفيف حدة الظروف الإنسانية الراهنة التي يواجهونها جراء حصار ميليشيات الحوثي الموالية لإيران واتباعها سلاح التجويع و التخويف والبطش بحق المدنيين الأبرياء في إطار سعيها للسيطرة على مقدرات الشعب اليمني وثرواته و تنفيذ مشروعها المشبوه الذي يرمي إلى رهن مصير اليمن بأيدى من لا يريدون الخير له ولأهله.