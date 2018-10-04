محمد بن زايد للمعلمين: من فكركم تعلمنا أبجديات الحياة

المصدر: البيان الالكتروني

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أن المعلمين هم مشاعل نور أنارت درب الأجيال ، مشيرا سموه الى أن المعلمين هم من رسموا الطريق نحو القمة فتشكلت آفاق مسيرة الوطن.

وقال سموه، في تغريدة على حسابه في تويتر، "والعالم يحتفي بيوم المعلم.. نقول بكل فخر لمعلمينا.. من فكركم تعلمنا أبجديات الحياة، وبالعلم جعلتمونا أكثر قوة ومسؤولية وعطاء.. رسمتم طريقنا نحو القمة فتشكلت آفاق مسيرة الوطن.. كلماتكم نسجت قصة نجاحنا.. دمتم مشاعل نور تنير درب الأجيال وتقدم للوطن نماذج مضيئة تزيده رفعة وعزة وتقدماً".