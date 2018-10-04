وجود وكيل معتمد شرط لتسجيل المركبات الكهربائية في دبي

المصدر: وام

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات ان وجود وكيل معتمد على أرض الدولة شرط عند تسجيل المركبات الكهربائية في النظام المروري في دبي بدءاً من شهر أكتوبر الجاري.

وقال عبد الله يوسف آل علي المدير التنفيذي لمؤسسة الترخيص في الهيئة إن اشتراطنا وجود وكيل معتمد للسيارات الكهربائية عند تسجيلها في النظام المروري للإمارة ينطلق من حرصنا على تحقيق رؤية الهيئة المتمثلة بـ "تنقل آمن وسهل للجميع".

وأضاف إنه تم التعميم على جميع مزودي الخدمات ووكالات السيارات وموظفي الفحص الفني للمركبات بعدم إضافة أي مركبة كهربائية في النظام المروري داخل إمارة دبي إلا بعد التأكد من وجود وكيل معتمد لها في دولة الإمارات العربية المتحدة.