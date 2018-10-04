محمد بن راشد يصدر قانوناً يعزز جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

المصدر: دبي - البيان

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قانون مركز دبي المالي العالمي رقم (6) لسنة 2018 لتعديل بعض أحكام القانون التنظيمي لسلطة دبي للخدمات المالية بهدف تعزيز جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، على أن تصبح نافذة اعتباراً من تاريخ 29 أكتوبر 2018.

وستنتج عن هذه التعديلات تحسينات في نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يدعم المواءمة المستمرة لنظام المركز مع توصيات مجموعة العمل المالي «فاتف». وتشمل التعديلات تحديث نهج سلطة دبي للخدمات المالية في التسجيل والإشراف على الأعمال والمهن غير المالية المحددة، وحظر القيام بأي من هذه الأنشطة في أو من مركز دبي من دون التسجيل مع سلطة دبي.