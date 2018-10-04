أمل القبيسي تبحث تعزيز التعاون مع سفير سلطنة عمان

المصدر: أبوظبي - البيان

استقبلت معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي، بمقر المجلس في أبوظبي، أمس، الدكتور خالد بن سعيد بن سالم الجرادي سفير سلطنة عمان لدى الدولة، بحضور أحمد شبيب الظاهري الأمين العام للمجلس. تم خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيز وتدعيم أوجه التعاون القائم بينهما في المجالات كافة، والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها لما فيه خدمة المصالح المشتركة.

وقالت معالي الدكتورة أمل القبيسي إن العلاقات بين البلدين تحظى برعاية خاصة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان، وتوجيهاتهما السديدة لترسيخ عرى التعاون الثنائي ودعم مسيرة العمل المشترك والوصول بها إلى آفاق أوسع بما يعود بالخير والمنفعة على البلدين والشعبين الشقيقين.

وأكدت معالي الدكتورة القبيسي وسفير سلطنة عمان أهمية تعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين وآليات تطوير التعاون القائم بين المجلس الوطني الاتحادي ومجلس الشورى العماني وتبادل الخبرات والزيارات.

من جانبه شدد السفير العماني على أن العلاقات الثنائية بين البلدين تشهداً نمواً مضطرداً، مشيداً بالنهضة الحضارية الشاملة التي تشهدها دولة الإمارات في مختلف القطاعات والميادين.