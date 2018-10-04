نهيان بن مبارك يحضر احتفال السفارة الهندية بـ 150 عاماً على ميلاد غاندي

المصدر: أبوظبي - وام

حضر معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح مساء أول من أمس حفل الاستقبال الذي أقامه نفديب سينغ سوري سفير جمهورية الهند لدى الدولة بمناسبة مرور 150 عاما على ميلاد المهاتما غاندي.

كما حضر الاحتفالية التي أقيمت في المركز الثقافي الهندي في أبوظبي كبار المسؤولين ورجال الأعمال الهنود وأبناء الجالية الهندية المقيمة بالدولة. وألقى السفير الهندي كلمة بهذه المناسبة تحدث فيها عن كفاح الزعيم الهندي ومشوار حياته، وما قام به من أجل الهند ما جعله الزعيم الروحي للهند ورائد المقاومة ضد الاستبداد من خلال العصيان المدني الشامل الذي أدى إلى استقلال الهند. وتخللت الاحتفالية مجموعة من الفقرات الفنية التي تعبر عن التراث الهندي.