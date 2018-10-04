«أكاديمية ربدان» تخرِّج الدفعة الأولى 7 الجاري

المصدر: أبوظبي - البيان

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، تنظم «أكاديمية ربدان»، حفل تخرُّج الدفعة الأولى من طلبتها يوم السابع من شهر أكتوبر الجاري، في فندق «قصر الإمارات» بأبوظبي.

وتضم الدفعة الأولى من خريجي أكاديمية ربدان، 133 طالباً وطالبةً، في درجات البكالوريوس والدبلوم في التخصصات التالية: برنامج الإدارة المتكاملة للطوارئ، وبرنامج إدارة استمرارية الأعمال، وإدارة مراكز الشرطة الشاملة، وبرنامج مسرح الجريمة.

وقال جيمس مورس رئيس أكاديمية ربدان: إن الدور الأساسي لأكاديمية ربدان، يتمثل في تطوير الأفراد والمؤسسات لمستويات عالمية في مجالات السلامة والأمن والدفاع، والتأهُّب لحالات الطوارئ وإدارة الأزمات، بما يكفل إيجاد قوة وطنية متعددة التخصصات، قادرة على مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية لوطن أكثر جاهزية، وهذا ما يجعلنا فخورين بطلبتنا الخريجين، الذين استمدوا العلم والتدريب من أكاديمية ربدان، ليكون لهم دور فعال في حماية مكتسبات دولتهم وخدمة مجتمعهم.

من جانبه، قال الدكتور فيصل عبيد العيان نائب رئيس أكاديمية ربدان: سعداء جداً لإقامة حفل تخرُّج لأول دفعة من طلبة أكاديمية ربدان، وفخورون جداً بما حققه أبناؤنا الطلبة، وما أظهروه من التزام واجتهاد في مختلف تخصصاتهم.

وأضاف أن الأكاديمية أنشئت خلال عام 2013، بموجب القرار الصادر من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وبعد مرور خمس سنوات، أستطيع أن أقول إن الأكاديمية تحقق إنجازات ونجاحات متواصلة، في سبيل أهدافها وتوجهاتها، بفضل تكاتف جهود جميع الأطراف، وأخص بالذكر شركاءنا الاستراتيجيين، الذين يشكلون داعمين أساسيين في بناء صرح علمي وواعد في عاصمة الدولة، الذي سيسهم في إعداد جيل من القيادات والكوادر الوطنية، من خلال جملة من المؤهلات التي ترتكز على أفضل المعايير الرائدة على مستوى العالم، والتي تم تزويدهم بها طيلة سنوات دراستهم، والتي ستمكنهم من المضي قُدُماً في حياتهم المهنية مستقبلاً».

اعتزاز

وبهذه المناسبة، أعرب الطلبة الخريجون عن بالغ سعادتهم واعتزازهم بما أنجزوه، متطلعين إلى تحقيق طموحاتهم وخدمة وطنهم. وأكد الخريجون أن أكاديمية ربدان أتاحت لهم فرصة تطوير الجانب الأكاديمي، من خلال برامجها الفريدة، التي تساعدهم على اكتساب المهارات التقنية والمعرفية في مجالات الأمن والسلامة والدفاع، والتأهب لحالات الطوارئ وإدارة الأزمات.

وقال الطالب خليفة البلوشي، خريج برنامج الإدارة المتكاملة للطوارئ، وحاصل على امتياز مع مرتبة الشرف: «أفخر كوني أحد خريجي الدفعة الأولى من طلبة أكاديمية ربدان، التي تحظى برعاية خاصة ومباشرة، من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وكان التحاقي بالأكاديمية، بهدف دعم مسيرتي المهنية أكاديمياً، ليكون لي دور فعال في الارتقاء بجاهزية الدولة. وسنسعى لاستثمار ما وفرته الأكاديمية من علم وتدريب على مدى أربع سنوات، لتحقيق ما نتطلع إليه من طموحات وأهداف».