«نبضات» تجري 100 عملية قلب للأطفال المرضى في مصر

المصدر: دبي - البيان

اختتمت مبادرة «نبضات» لعلاج تشوهات قلوب الأطفال، التي تنظمها مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية، بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي وتحت مظلة مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، حملتها الثانية في جمهورية مصر، حيث قام الفريق الطبي بإجراء 100 عملية لعلاج التشوهات الولادية للأطفال المصريين في المستشفى الجامعي في مدينة كفر الشيخ.

نجاح كبير

وأكد معالي حميد محمد القطامي المدير العام لهيئة الصحة بدبي النجاح الكبير الذي حققته مبادرة «نبضات»، والتي تعد نموذجاً متميزاً للعمل الخيري الإنساني، وواحدة من أهم المبادرات التي تلامس حياة الإنسان بشكل مباشر، حيث تمكنت خلال الفترة الماضية من إعادة الأمل والحياة للعديد من المرضى ممن يعانون من تشوهات قلبية، معرباً عن تقدير الهيئة ودعمها واعتزازها بالرسالة النبيلة التي تؤديها المبادرة داخل الدولة وخارجها.

وأشاد معاليه بالتعاون والشراكة الاستراتيجية بين مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية وهيئة الصحة بدبي، وجهودهما المستمرة لتعزيز الرسالة النبيلة التي تحملها كل من المؤسسة والهيئة، لافتاً إلى النجاحات التي حققتها المؤسسة في ترجمة فكر وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، المتعلقة بإغاثة المعوزين في شتى بقاع الأرض، الأمر الذي جعلها في طليعة المؤسسات الخيرية الرائدة عالمياً.

وأكد معاليه الحرص الذي توليه هيئة الصحة بدبي لدعم هذه المبادرة وتمكينها من تحقيق المزيد من النجاحات في مساعدة المحتاجين من المرضى داخل وخارج الدولة لترسيخ مكانة الإمارات في مجال العمل الإنساني الخيري.

جهود

وأكد إبراهيم بوملحه مستشار صاحب السمو حاكم دبي للشؤون الإنسانية والثقافية ونائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية أن جهود المؤسسة التي تبذلها والأنشطة التي تنفذها تأتي تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم راعي المؤسسة، الذي عُرف بمبادراته الإنسانية التي يطلقها سموه وتشهد لها البشرية جمعاء بأنها مكارم فضيلة من صاحب أياد بيضاء تمتد إلى كل مكان في بقاع الأرض، حيث أصبح العالم كله يعرف جميل صنع سموه وجهده المتواصل لبذل العون ومساعدة المحتاجين من أجل تخفيف معاناة المرضى وتحسين أوضاعهم الصحية انطلاقاً من واجب دولة الإمارات الأخوي والإنساني تجاه أشقائها من الدول الشقيقة والصديقة.

وأشاد بوملحه - في ختام زيارة الفريق الطبي لمبادرة «نبضات» لمصر- بأعضاء الفريق الطبي لهذه المبادرة، والذين أجروا عمليات القلب المفتوح والقسطرة العلاجية لأطفال تتراوح أعمارهم بين 3 أشهر إلى 14 سنة لعلاج التشوهات الولادية ضمن الحملة.

وأكد بوملحه على أهمية هذه المبادرة وانعكاساتها الإيجابية على الأطفال المرضى وذويهم من ناحية تخفيف العبء المالي عن كاهلهم وفتح آمال الشفاء أمامهم بعيداً عن الضغوط النفسية التي تسببها كلف العلاج المرتفعة وهي من أهم أهداف المؤسسة التي تسعى لتحقيقها لصالح المحتاجين.

وأضاف بوملحه أن مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية سجلت تقدماً كبيراً في مجال العمل الخيري والإنساني بتنفيذها برنامج مبادرة «نبضات» في عدد من الدول استفاد منها الأطفال مرضى القلب، مؤكداً أن هذا العمل الكبير كان بلسماً وشفاء للعديد من الأطفال الذين ينتظرون مثل هذه العمليات، وهو خير دليل على ما يتمتع به العمل الخيري والإنساني في دولة الإمارات من رؤية وبرامج حديثة على مستوى العمل الإنساني.