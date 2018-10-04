رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت تركي

المصدر: أبوظبي - وام

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تعزية إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، عبّر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته في وفاة الأميرة نورة بنت تركي بن عبد الله بن سعود بن فيصل آل سعود، سائلاً المولى تعالى أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برقيتي تعزية مماثلتين إلى خادم الحرمين الشريفين.

وبعث صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، برقيتي تعزية ومواساة إلى خادم الحرمين الشريفين، عبّرا فيها عن خالص تعازيهما وصادق مواساتهما في وفاة الأميرة نورة بنت تركي بن عبد الله بن سعود بن فيصل آل سعود، سائلين المولى تعالى أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته.

وبعث سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة، برقية تعزية ومواساة إلى خادم الحرمين الشريفين، عبّر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته في وفاة الأميرة نورة بنت تركي بن عبدالله بن سعود بن فيصل آل سعود، سائلاً المولى تعالى أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته.

كما بعث سمو الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عبد الله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، برقيات تعزية مماثلة لخادم الحرمين الشريفين.

وبعث سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، برقيتى تعزية مماثلتين إلى خادم الحرمين الشريفين، وإلى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية الشقيقة.