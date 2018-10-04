«إسعاف دبي» تزوّد مركباتها بجهاز لمرضى القلب

المصدر: دبي - البيان

تعتزم مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف تزويد مركباتها بجهاز جديد متطور للصدمات الكهربائية من نوع (ZOLL X SERIES) بعد فترة تجريبية وتدريبية ميدانية لقياس الأثر المطلوب ومراجعة المسعفين في فوائده وقدراته في خدمة المريض.

وأكد خليفة الدراي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمة الإسعاف، استمرار المؤسسة في تحديث معداتها وتطوير أجهزتها الطبية في إطار جهودها المستمرة لتحسين قدرات المسعفين، وتيسير إنقاذ الحالات الحرجة، ومواكبة كل ما هو جديد في عالم الأجهزة الطبية، وتطبيقاً عملياً لاستراتيجية استمرارية الأعمال التي تنفذها حكومتنا الرشيدة.

وقال إن استخدامنا للأجهزة الطبية المتصلة بصحة القلب ينبع من حرصنا على تنويع تلك الأجهزة، بحيث لا يكون اعتمادنا على نوع واحد أو تطبيق آلية واحدة في إنقاذ المريض، لافتاً إلى وجود جهاز لايف باك 15 إلى جانب الجهاز الجديد (ZOLL X SERIES)، مشيراً إلى أن المؤسسة تنوي اقتناء 60 جهازاً من هذا النوع الذي ثبتت فعاليته وجدواه ميدانياً.

وقال المهندس محمد عبد الله آل عبود، اختصاصي المعدات الطبية الدقيقة، أن تزويد المؤسسة بجهاز متطور لإنقاذ حالات القلب الحرجة يسهم بلا شك في حماية الأرواح وإنقاذ الكثيرين، خاصة من تهاجمهم نوبات قلبية عنيفة ومفاجئة، مشيراً إلى المميزات الكبيرة التي يتمتع بها جهاز زول إكس سيريس، خاصة احتواءه على نظام الإنعاش القلبي الرئوي، وإنجاز تلك المهمة بدقة متناهية، إضافة إلى نقل معلومات المريض عبر نظام التقارير الطبية الإلكترونية (الكيرمونكس)، لتصل إلى المستشفى قبل وصول المريض.