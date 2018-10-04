شرطة أبوظبي تعزز التوعية لسلامة مستخدمي الدراجات

المصدر: أبوظبي - البيان

أطلقت شرطة أبوظبي حملة توعية لتعزيز السلامة لمستخدمي الدراجات الهوائية، وذلك في نطاق عمل لجنة السلامة المرورية لحكومة أبوظبي.

وأوضح اللواء علي خلفان الظاهري مدير قطاع العمليات المركزية أن الحملة يشارك فيها عدد من الجهات المختصة وهي: دائرة النقل، ودائرة الصحة، ومجلس أبوظبي الرياضي ممثلاً في نادي أبوظبي للدراجات الهوائية، وذلك بهدف ترسيخ التوعية ووقاية مستخدمي الدراجات من الحوادث، وتعريفهم بالأنظمة والقوانين الخاصة بسلامة الطريق ومستخدميه، وينفذ الحملة من شرطة أبوظبي إدارات من قطاع العمليات المركزية، وإدارة الشرطة المجتمعية بقطاع أمن المجتمع، وإدارة الإعلام الأمني بقطاع شؤون القيادة.

ولفت إلى أن الحملة ستشهد مجموعة من الفعاليات المجتمعية والإعلامية والأنشطة التي تعزز الوعي بحماية (الدراجين) من المخاطر المحتملة، واتباع السلوكيات الصحيحة للحد من وقوع الحوادث، وتوضيح الممارسات الخاطئة أثناء تحرك الدراجات على الطريق وحثهم على القيادة في المسارات المخصصة لهم.

جهود

وأشاد الظاهري بجهود حكومة أبوظبي واهتمامها بتنشيط الحركة السياحية والرياضية في بيئة جاذبة ما أسهم في تزايد شعبية رياضة الدراجات الهوائية، وزيادة أعداد مستخدميها، لأغراض رياضية وصحية والتنقل الخفيف أو الترفيه.

كما ثمن جهودها في توفير مسارات خاصة للدراجات الهوائية في مختلف المناطق بأبوظبي مثل: شارع الشيخ زايد بن سلطان، وشارع الملك عبد الله بن عبد العزيز، وشارع البطين، إلى جانب المسارات المتوفرة للدراجات الهوائية والموزعة في مدينة خليفة، ومدينة محمد بن زايد، ومدينة شخبوط وعلى شاطئ الراحة وفي مدينة الفلاح، وشارع كورنيش أبوظبي، وجزيرة الريم، وأخيراً أضيف مسار للدراجات الهوائية على جسر الحديريات الجديد بأبوظبي، وقد أخذت الجهات المعنية بالتخطيط العمراني الاعتبارات في إضافة مسارات جديدة بالمدينة.

ودعا مدير قطاع العمليات المركزية قائدي المركبات ومستخدمي الطريق إلى الحرص على القيادة الآمنة في أماكن تواجد مستخدمي الدراجات الهوائية وإفساح المجال لهم بالعبور الآمن والسير في المسارات المخصصة لهم، وخفض السرعة في حالة مرورهم على الطريق، وعدم الاقتراب الشديد الذي يؤدي لإرباك سائق الدراجة، والتسبب بوقوع حوادث وإصابات أو وفيات.

وطالب الظاهري (الدراجين ) بضرورة الالتزام في التجاوز من طرف اليسار على المسارات المخصصة لهم وعدم الدخول في الشوارع التي تتعدى سرعتها المسموح بها للسيارات 60 كم في الساعة.