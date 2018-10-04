سيف بن زايد يقدّم واجب العزاء لأسرة الكثيري في بني ياس

المصدر: أبوظبي - موفق محمد ووام

قدّم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، واجب العزاء لأسرة الكثيري في وفاة عدد من أبنائها إثر حريق شب بمنزلهم في بني ياس. وأعرب سموه، أثناء زيارته مجلس العزاء مساء أمس، عن خالص عزائه ومواساته إلى أسرة وأقارب المتوفين، راجياً الله جل وعلا أن يتغمدهم بواسع رحمته ورضوانه، ويلهم أهلهم وذويهم جميل الصبر وحسن العزاء.

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إلى ذلك، توقع العميد محمد معيوف الكتبي، المدير العام للدفاع المدني في أبوظبي، أن يشهد اليوم الخميس، صدور تقرير فريق خبراء الأدلة الجنائية المكلفين بمهام التحقيق في ملابسات الحريق، الذي وقع الثلاثاء الماضي بمنطقة بني ياس في أبوظبي، وأسفر عن وفاة 8 مواطنين اختناقاً في منزلهم.

وكان خبراء الأدلة قد وقفوا على موقع الحريق، حيث باشروا فور انتهاء إجراءات إطفاء الحريق، في عمليات فحص غرف المنزل، التي تضررت من جراء نشوب الحريق للتعرف على أسباب وقوعه وما خلّفه من خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات.

ويلقى التقرير ترقباً كبيراً من ذوي المتوفين للتعرف على أسباب الحادث المؤسف، حيث من المتوقع أن يعرض التقرير الاستخلاصات الأولية لإدارة الأدلة الجنائية، الذي يتولى إدارة فرق التحقيق ودراسة الأدلة الموجودة في موقع الحريق للوصول إلى المسببات الرئيسية.

ويؤكد خبراء ومختصون ضرورة وجود طفايات حريق في المنازل وأجهز إنذار حريق، مع أخذ الاحتياطات الكاملة قبل الخروج من المنزل، والتأكد من إغلاق أسطوانات الغاز بإحكام، وكذلك الأجهزة الكهربائية، وموصلات الأسلاك، وعند ظهور رائحة الغاز يتعين فتح الأبواب والنوافذ أولاً لتجديد الهواء، وعدم تشغيل أي نقطة كهربائية لتفادي الحريق.

كما شددوا على أهمية تعريف أفراد الأسرة بآليات وطرق استخدام طفايات الحريق، وذلك عبر عقد الجهات المختصة ورش ودورات تدريبية في المنازل، لعرض أسباب الحرائق في المنازل ومخاطرها وكيفية الوقاية من حدوثها.

من جهتها، دعت شرطة أبوظبي عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» الجمهور إلى تركيب أجهزة كاشف الدخان في المنازل، وصيانة معدات الإطفاء باستمرار من أجل تعزيز سلامتهم ووقايتهم من حوادث الحريق.