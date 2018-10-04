منصور بن زايد يبحث التعاون مع رئيسة مالطا

المصدر: أبوظبي - وام

استقبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة في مكتبه بقصر الرئاسة امس ماري لويز كوليرو بريكا رئيسة جمهورية مالطا والوفد المرافق.

جرى خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مالطا في مختلف المجالات لاسيّما في القطاعات الاقتصادية والاستثمارية وسبل تطويرها، بما يحقّق المصالح المشتركة بين البلديْن الصديقيْن إلى جانب تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء معالي عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية ومعالي حمد عبدالرحمن المدفع الأمين العام لشؤون المجلس الأعلى للاتحاد في وزارة شؤون الرئاسة، ومبارك راشد المنصوري محافظ المصرف المركزي، وفارس محمد المزروعي المستشار في وزارة شؤون الرئاسة.

زيارة جامع الشيخ زايد

زارت ماري لويز كوليرو بريكا رئيسة جمهورية مالطا، والوفد المرافق لها، أمس جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي ضمن زيارتها للدولة.واستهلت رئيسة مالطا والوفد المرافق لها الجولة بزيارة ضريح المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، مستذكرين إرثه ونهجه الحكيم الذي أسهم في تعزيز الثقافة والتسامح والتعايش والسلام بين مختلف شعوب العالم.