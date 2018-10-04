«الصحة» توفّر أدوية بالمجان لمحدودي الدخل من مرضى السرطان

المصدر: دبي - البيان

وقعت وزارة الصحة ووقاية المجتمع مذكرتي تفاهم مع شركة استرازينيكا الدوائية وشركة باير الشرق الأوسط؛ بهدف توفير الأدوية بشكل مجاني لمدة عام كامل لذوي الدخل المحدود من مرضى سرطان الثدي وسرطان المبايض وسرطان الرئة ومرضى انحلال البقعة الصفراء وضعف البصر وسرطان خلايا الكبد وسرطان الغدة الدرقية المتباين وسرطان الكلى المتقّدم.

وجرت مراسيم توقيع مذكرة التفاهم في ديوان الوزارة بدبي، حيث وقّع الدكتور أمين حسين الأميري الوكيل المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص ممثلاً لوزارة الصحة ووقاية المجتمع، وسامر الحلاق، الرئيس الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط لدى شركة استرازينيكا، وهينريك وولف مدير إدارة باير الشرق الأوسط.

ولفت الدكتور أمين الأميري إلى أهمية توقيع مذكرتي التفاهم ضمن مبادرات «عام زايد» تخليداً للإرث الطيب والخيّر للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، من خلال تأمين العلاجات المناسبة مجاناً لذوي الدخل المحدود، مع شركتي استرازينيكا وباير في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تجمع الوزارة مع أهم الشركات الدوائية في العالم.

وقال: «يسعدنا تفعيل برامج دعم المرضى الذين تنطبق عليهم الشروط، وفقاً لخطة العلاج وحسب وصفة الطبيب المعالج. التي تتماشى مع سياسة الوزارة وحرصها على توفير العلاجات المناسبة للمرضى ضمن رؤية الدولة 2021، والتي تهدف إلى تطبيق نظام صحي يستند إلى أعلى المعايير العالمية.

وسيتمكن المرضى، من خلال المبادرة، الحصول على بعض الأدوية الخاصة بشركة استرازينيكا وشركة باير والموصوفة من قبل أخصائيي الرعاية.