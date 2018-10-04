راشد بن حميد: التحول الرقمي يدفع عجلة التنمية الشاملة

المصدر: ‏‎عجمان - البيان

أكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، أهمية التحول الرقمي باعتباره الوسيلة المثلى لإحداث التغيير المنشود والذي يدفع عجلة التنمية الشاملة ويقود للاتجاه الصحيح نحو التميز، وجاء ذلك عقب توقيع دائرة البلدية والتخطيط بعجمان مذكرة تفاهم مع شركة NNTC بهدف دعم وتطوير سبل التعاون المشترك وتبادل الخبرات والمعلومات فيما بينهما في المجال تكنولوجيا المستقبل سعيا لإيجاد بيئة تعاونية من خلال دعم وتعزيز وتطوير الشراكات الاستراتيجية بينهما بشكل فعال.

وقال الشيخ راشد بن حميد: «إن كافة الدوائر والمؤسسات والقطاعات بالدولة تسعى لتحقيق رؤية موحدة رسمتها لنا القيادة الحكيمة لإيجاد دولة تتميز في كافة المجالات ويشار لشعبها بأنه أسعد الشعوب، إذ يتمتع بخدمات رائدة، مبيناً أن الدائرة قطعت شوطاً كبيراً في مضمار تفعيل الذكاء الاصطناعي وتوطيد أواصر الشراكة الاستراتيجية مع كافة الجهات المعنية بتسخير التقنية الحديثة».

‏‎ووقع الاتفاقية عن دائرة البلدية والتخطيط بعجمان نورة حميد النعيمي مديرة مركز عجمانX فيما وقع بالإنابة عن الشركة ديمتري دوشكهانيب بحضور عدد من المسؤولين من الطرفين.

‏‎ومن جانبها أكدت نورة النعيمي: «أن مركز عجمانX يسعى لدعم العمل المشترك وتعزيز التعاون البناء بين الطرفين والمساهمة في رفع مستوى الابتكار وتعزيز وتسهيل دمج التقنيات الحديثة والمستقبلية في العمل الحكومي، ونشر المعرفة تحقيقاً لاستراتيجية حكومة عجمان والاستفادة من الخبرات التراكمية المتبادلة لدى كل من الطرفين وتبادل الدراسات والبحوث والخبرات الرامية إلى تجويد العمل المؤسسي لبناء علاقة شراكة متينة تخدم الجميع».