قائد عام شرطة الفجيرة يطلع على قسم التفتيش الأمني K9

المصدر: الفجيرة - البيان

تفقد اللواء محمد أحمد بن غانم الكعبي القائد العام لشرطة الفجيرة قسم التفتيش الأمني k9 ومركز شرطة أوحلة، والتقى العاملين بالمركز واطلع على ملاحظاتهم وأوجه التحسين لديهم، كما اطلع على فرع التفتيش الأمني k9 واستمع سعادته من النقيب عبدالله محمد اليماحي رئيس قسم التفتيش الأمني بالإنابة لبعض المهام وكذلك المتطلبات التي ستسهم في الارتقاء بالعمل الأمني.

ووجه اللواء الكعبي بضرورة تفعيل دور الكلاب في الكشف عن الجرائم من خلال تكثيف البرامج والدورات التدريبية.

وأثنى خلال الزيارة على جهود، ومستوى الأداء الموظفين، ومتابعتهم الحثيثة للعمل كما حثهم على الارتقاء والإخلاص والإبداع في أداء العمل، واكتساب كل ما هو جديد في المجال الشرطي.