«دبي للإحصاء» يبحث تطوير خدمات استطلاعات الرأي

المصدر: دبي - فادية هاني

بحث مجلس متعاملي خدمات استطلاعات الرأي في مركز دبي للإحصاء، خدمة الدراسات الاستطلاعية، على مدى يومين، بحضور عدد كبير من الجهات الحكومية والشركات العاملة في مجال الدراسات الاستطلاعية.

وقالت عائشة كرم مديرة استطلاعات الرأي في مركز دبي للإحصاء: «تم تنظيم العديد من الورش والمختبرات، واستخدام أدوات الابتكار، بهدف تطوير خدمات المركز سواء في مجال تنفيذ الدراسات الاستطلاعية للجهات الحكومية أو خدمات تصريح منشآت القطاع الخاص»، وأوضحت أن هذا الملتقى يعقد للسنة الثالثة على التوالي في إطار حرص المركز على تحقيق أعلى مستويات التواصل والتكامل مع مختلف الفئات المعنية ويعتبر المتعاملون من أهم تلك الفئات.

وخرج الملتقى بحزمة من الأفكار والمقترحات المبتكرة لتعزيز مستوى الخدمة، خصوصاً أن طبيعة المجال تتسم بالأهمية والحساسية البالغة خصوصاً أنه تستند دائماً إلى الدراسات الاستطلاعية قرارات وسياسات وخطط ذات أهمية استراتيجية.

وأكدت كرم أن المركز يقدم كل الدعم والتسهيلات والتعاون مع المؤسسات العاملة في مجال الدراسات الاستطلاعية، وتم تصميم إجراءات التصريح بحيث تكون إجراءات ذكية ومبسطة، موضحة أنه سيتم اتخاذ كل التدابير القانونية اللازمة تجاه أية شركة تنفذ دراسات استطلاعية لصالح الغير، دون استكمال إجراءات الترخيص اللازمة، حيث إن تقديم مثل تلك الخدمات يتطلب مؤهلات وكفاءة عالية لدى المنشآت المنفذة تنعكس بشكل كبير على جودة ومستوى الخدمة.

كما شددت على الجهات الراغبة في الاستعانة ببيت خبرة لتنفيذ دراسات استطلاعية لصالحها، أن تستعين فقط بالشركات المتخصصة المصرح لها، حماية لها بالدرجة الأولى، ولضمان مستوى جودة الدراسة المطلوبة، والتزاماً بقوانين تنظيم المهنة.