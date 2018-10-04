أحمد بن طحنون يبحث التعاون العسكري في الخدمة الوطنية مع الكويت

المصدر: أبوظبي - وام

استقبل اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان رئيس هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية بمكتبه في مقر الهيئة أمس اللواء الركن محمد الخضر رئيس هيئة الخدمة الوطنية العسكرية بوزارة الدفاع الكويتية.

وتم خلال المقابلة - التي حضرها عدد من كبار الضباط والمسؤولين من الجانبين - بحث التعاون العسكري المشترك في مجال الخدمة الوطنية.

وأكد اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان أن زيارة الوفد الكويتي تعتبر تجسيداً لأواصر الأخوة والمصير المشترك وعمق العلاقات التاريخية في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، والشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة.. مشيراً إلى ما تشهده العلاقات السياسية بين الإمارات والكويت من تطور ملحوظ يعكسه التنسيق المتبادل بينهما في المحافل الإقليمية والدولية تجاه القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يخدم مصلحة البلدين.

وقال إن هذه الزيارة تأتي تماشياً مع الخطة الاستراتيجية للهيئة وحرصها على الاطلاع المستمر والتعرف إلى آخر المستجدات، التي تسهم في تطور برنامج الخدمة الوطنية وتبادل المعارف والخبرات مع دول أخرى.

وجرى خلال اللقاء عرض الخبرات والإنجازات التي حققتها الهيئة في الأعوام الماضية ومناقشة المناهج والبرامج التعليمية والتدريبية الهادفة ذات الجودة العالية والمفيدة والمحفزة لمجندي الخدمة الوطنية، وتوفير التجهيزات والمتطلبات والأدوات التدريبية اللازمة لتنفيذ هذه البرامج، التي يتطلب نجاحها جهداً مشتركاً من جميع المستويات.

من جانبه قال اللواء الركن محمد الخضر رئيس هيئة الخدمة الوطنية العسكرية بوزارة الدفاع الكويتية إن الهدف من الزيارة هو تبادل الخبرات والاستراتيجيات المعتمدة في قطاع الخدمة الوطنية ومناقشة أبرز البرامج التوعوية والصحية والتثقيفية التي تسهم في إعداد وتخريج أجيال قادرة ومؤهلة للدفاع عن الوطن وحماية أراضيه.