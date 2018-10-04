المبادرة منصة لتحفيز الشباب على صنع مستقبل أفضل

المصدر: أبوظبي - منى خليفة

أشاد شباب بالمشاركة الكبيرة في المبادرة من قبل وزراء ومسؤولين وهيئات حكومية، وحرصهم على تعريف الطلبة بالخدمات والمبادرات التي تم إطلاقها على المستويين المحلي والاتحادي.

وأشاروا إلى أن المؤسسة الاتحادية للشباب تستهدف من خلال المبادرة خلق بيئة عمل مستدامة لإشراك وتمكين الشباب في الإمارات، وتشجيعهم وتحفيز إمكانياتهم من خلال توجههم وإعدادهم لصنع مستقبل أفضل.

ونوهوا بأن المشاركين في المبادرة ساهموا من خلال كلماتهم في تعزيز القيم الإماراتية فيهم وتشجيعهم على البحث والابتكار لترسيخ مكانة الدولة في المنصات الدولية، مثمنين في الوقت نفسه جهود المؤسسة الاتحادية للشباب في خلـق بيـئـة شبـابـيـة محفزة تـعـزز تمكين وإشراك الشباب في الدولة.

وقالت آمنة قنزول، الطالبة في مدرسة السلمة بأم القيوين: إن هذا الملتقى الحكومي يدعم طموحاتنا ولا سيما في هذه المرحلة، فأنا في سنتي الدراسية الأخيرة من الثانوية العامة، وكلام الوزراء يحفزنا على الحكمة والتأني في اختيار التخصص الدراسي المناسب الذي سيفتح لنا المجال في خدمة دولتنا الغالية.

