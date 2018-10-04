الأنظمة الذكية للإنذار من الحرائق مجاناً للمستفيدين

المصدر: دبي ــ أحمد يحيى

أكد برنامج «زايد للإسكان» و«مؤسسة محمد بن راشد للإسكان»، لـ«البيان»، أن كل مشاريعهما الحالية والمستقبلية تعتمد نظام الأنظمة الذكية للإنذار من الحرائق وكواشف الدخان، وأنه يتم تركيبها بشكل مجاني للمستفيدين، وأن الوحدات السكنية يتم تسليمها مجهزة بكل التوصيلات الفنية وأجهزة الإنذار، فيما يجب على المستفيدين فقط تفعيل الربط مع إدارات الدفاع المدني عند تسلُّم مساكنهم.

خدمة

وأوضح سامي قرقاش، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان، أن المؤسسة زوّدت مشروعاتها بالأنظمة الذكية للإنذار من الحرائق، وكواشف الدخان مجاناً للمستفيدين، خاصة أن كل مشروعاتهم تطبّق كلياً معايير الاستدامة والذكاء والأمان، لسلامة المواطنين وحفاظاً على أرواحهم.

وأضاف أن مشروعي المحيصنة والقوز السكنيين تتوافر فيهما الأنظمة الذكية للإنذار من الحريق (247X)، سواء بالوحدات السكنية والأماكن العامة فيهما، لافتاً إلى أن مشروع 500 وحدة في عود المطينة التابع لمبادرات رئيس الدولة يتم الآن تركيب النظام له، فيما ستتكفل وزارة تطوير البنية التحتية بتكلفته، وأن أول دفعة تم تركيبها في المرحلة الأخيرة من مساكن المنح بمشروع 1240 مسكناً بمشروع البرشا، وتم ذلك بعد توقيع مذكرة تفاهم مع الإدارة العامة للدفاع المدني في 2014.

ربط

وأشار قرقاش إلى أن أجهزة الإنذار تعتبر من الأنظمة الذكية التي تربط المساكن بمراكز التحكم والسيطرة في الدفاع المدني، إذ يمكن لقاطني المساكن تنبيه الدفاع المدني في حال حدوث حريق، أو أي حادث متعلق بالسلامة في مساكنهم بمجرد ضغط زر التنبيه، ويظهر عرض تفصيلي للموقع والمعلومات الخاصة بالمسكن، والمدخلة مسبقا إلى النظام على شاشة الحاسب الآلي في مركز التحكم والسيطرة، وتكون مركبات الطوارئ متأهبة للتدخل في الوقت المناسب.

وأبان أن تحمّل مؤسسة محمد بن راشد للإسكان تكلفة تركيب أنظمة الأمان يأتي انطلاقاً من مسؤولياتها المجتمعية وتخفيفاً على المستفيدين من هذه المشاريع، والتزاماً بالتوجيهات التي أصدرها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في هذا الشأن.

من جهته، أوضح المهندس محمد إبراهيم المنصوري، المدير التنفيذي للشؤون الهندسية في برنامج «زايد للإسكان»، أنهم يعتمدون أنظمة الإنذار المبكر للحرائق في كل المشاريع الحالية والمستقبلية، ويتبنون جميع الإجراءات والاشتراطات والتقنيات والأنظمة الحديثة التي من شأنها المحافظة على الأرواح والممتلكات، لافتاً إلى أن هذه المساكن تتمتع بنظام الإنذار المبكر للحرائق والدخان المربوطة بإدارات الدفاع المدني، خاصة أن ذلك يعد مطلباً أساسياً ومهماً وجزءاً رئيساً في بناء أي مـسكن في الإمارات.

وقال إن المساكن التي سلمها البرنامج للمستفيدين يتم تسليمها مكتملة بكل التجهيزات الفنية، وبناءً عليه فإن أصحابها مطالبون بالتواصل مع إدارة الدفاع المدني لتفعيل خدمة الإنذار للحرائق، حيث إن مسألة الصيانة الدورية للمسكن وتلبية احتياجاته الأمنية أصبحت تعود إليهم، انطلاقاً من أن هذه المساكن أصبحت تؤول ملكيتها إليهم.

سابقة

وتابع أن برنامج زايد للإسكان يعتبر أول جهة حكومية اتحادية تباشر تركيب نظام الإنذار المبكر للحرائق والدخان وربطها بإدارات الدفاع المدني، وكان ذلك في مشروع القوز.