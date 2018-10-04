وفد من أكاديمية شرطة دبي يزور «الإمارات لرعاية الموهوبين»

المصدر: دبي - البيان

نفذ المقدم عبدالعزيز محمد أمين، مدير إدارة شؤون الطلبة المرشحين في أكاديمية شرطة دبي، يرافقه الملازم سعود عبدالعزيز عبدالله، من قسم سرية الجامعيين والخريجين، والملازم شعيب آدم البلوشي، زيارة إلى جمعية الإمارات لرعاية الموهوبين وكان في استقبالهم الدكتور سيف راشد الجابري، عضو مجلس إدارة الجمعية، والأستاذة منيرة صفر، أمين السر العام للجمعية.

وقال الدكتور الجابري: إن الكشف عن المواهب ورعايتها يعتبر مهمة تتطلب توحيد وتكثيف الجهود بين جميع مؤسسات الدولة وجعلها هدفاً مشتركاً وممارسة مستمرة ودائمة، مشيراً إلى أن معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي، رئيس جمعية الإمارات لرعاية الموهوبين، شدد على أهمية توظيف الطاقات الكامنة والاستثمار في المواهب الواعدة.