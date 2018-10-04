«طرق دبي» تنفذ تمريناً للاستجابة لحالات الطوارئ والأزمات

المصدر: دبي - البيان

نفّذت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، بالتعاون مع عدد من الهيئات والدوائر الحكومية في دبي، تمريناً استراتيجياً على مستوى الإمارة للاستجابة لحالات الطوارئ والأزمات، حيث تم إجراء التمرين بمشاركة الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، وفريق إدارة الأزمات والكوارث في دبي، وشرطة دبي، والإدارة العامة للدفاع المدني، ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، وهيئة الصحة في دبي، وبلدية دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، والمكتب الإعلامي لحكومة دبي، وهيئة تنظيم الاتصالات بدعم من فرق الطوارئ في قطاع الاتصال والمتمثّلة بكل من شركتي «اتصالات ودو»، وشركة سيركو «مشغّل مترو وترام دبي»، وذلك فجر يوم الجمعة الماضي، حيث استمر التمرين من الـ 2 فجراً حتى الساعة الـ 6 صباحاً.

وشارك في التمرين ما يقارب من 400 شخص من الجهات المشاركة، منهم 140 متطوعاً من موظفي هيئة الطرق والمواصلات، و 250 مستجيباً من الجهات المشاركة من مهندسين وفنيين وضباط، إذ تم توفير المعدات والآليات والتجهيزات اللازمة كافة للاستجابة لمثل هذه الحوادث.

أهداف

وقال ناصر حمد بوشهاب، رئيس فريق إدارة الطوارئ والأزمات في هيئة الطرق والمواصلات: «حققت التجربة الأهداف المنشودة من حيث اختبار آليات التواصل والتنسيق بين الجهات المعنية كافة في عملية الاستجابة للطوارئ والأزمات، وآليات الاستجابة والتعامل مع الحوادث والسيطرة عليها. وحرصنا على ضمان أمن وسلامة جميع المتطوعين والمشاركين وسط إجراءات الإخلاء والاستجابة للطوارئ».

وأشار بوشهاب: «إلى أن الهدف من إجراء مثل هذه التمارين هو قياس مدى كفاءة آليات الإبلاغ والتنسيق والاستجابة، وتطبيق إدارة استمرارية الأعمال والتعافي، بالإضافة إلى أسلوب الإدارة الإعلامية في أوقات الأزمة لضمان توصيل المعلومات الدقيقة بسرعة كبيرة وعبر مختلف الوسائل الممكنة ونشرها على أوسع نطاق ممكن بما يكفل تعريف الناس بالمعلومات المتعلقة بالموقف وتفادي انتشار الشائعات المخالفة للواقع في الأوقات الاستثنائية».

إشادة

أشاد رئيس فريق إدارة الطوارئ والأزمات في هيئة الطرق بالجهود الحثيثة والأداء رفيع المستوى لجميع الجهات المشاركة وفرق المتطوّعين في التمرين بما لذلك من أثر في إنجاح التجربة بتفاعل جميع جهات المشاركة في تنفيذها على النحو الأمثل لضمان الاستجابة الفورية للحالات الطارئة.