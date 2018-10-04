شرطة أبوظبي تستعرض جهود الدولة في الاهتمام برعاية المسنين

المصدر: أبوظبي - البيان

استعرضت شرطة أبوظبي في حلقة نقاشية، بمجلس الخبيصي بمدينة العين جهود الدولة في رعاية فئة كبار السن والاهتمام بهم بالتنسيق مع مكتب شؤون المجالس في ديوان ولي عهد أبوظبي، وذلك بمناسبة اليوم الدولي للمسنين وبحضور الشيخ سعيد بن طحنون آل نهيان، رئيس جمعية الإمارات لرعاية وبر الوالدين.

وركز المجلس الذي نظمته إدارة الشرطة المجتمعية في قطاع أمن المجتمع بشرطة أبوظبي على مكانة كبار السن في الإسلام، واهتمام الدولة بهذه الفئة من خلال المبادرات الاجتماعية والرعاية وجهود مراكز الدعم الاجتماعي.

وأكد الرائد محمد ناصر الكتبي من إدارة مراكز الدعم الاجتماعي: «أن الفعالية تجسد جهود رعاية المسنين التي تحرص عليها شرطة أبوظبي وفق القيم والثوابت الإسلامية بهذا الشأن، مشيراً إلى تسخير الإمكانات المادية والبشرية لخدمة هذه الفئة التي تمثل، إحدى شرائح المجتمع المهمة والماضي الأصيل».

وتطرق إلى اهتمام الدولة بفئة كبار السن والاحتفال بهم في اليوم العالمي المخصص لهذه الفئة تقديراً لعطائهم، مشيراً إلى جهود الهيئات الحكومية والخاصة بتنظيم فعاليات مُميزة للاحتفال بكبار السّن.

وأكد محمد خميس الكعبي، نائب رئيس مجلس الإدارة بجمعية الإمارات لرعاية وبر الوالدين أهمية تعزيز قيم المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، المتمثلة في الحكمة والاحترام وبناء الإنسان والاستدامة والاهتمام بكبار السن، اعترافاً بما قدموه لمجتمعنا، وتقديراً لدورهم الكبير في تنشئة ورعاية الأجيال.