إشادة بجهود الإمارات في دعم المرأة والطفل

المصدر: دبي - البيان

أشادت ماري لويز كوليرو بريكا رئيسة جمهورية مالطا بجهود دولة الإمارات في دعم المرأة والطفل. جاء ذلك خلال زيارتها مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، بهدف التعرف إلى جهود توفير الرعاية والحماية للنساء والأطفال في الإمارات، ودور منظمات المجتمع المدني في هذا المجال، وذلك ضمن برنامج زيارتها لدولة الإمارات.

وكان في استقبال رئيسة جمهورية مالطا والوفد المرافق لها، أمس، عفراء البسطي، مدير عام مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، والتي اصطحبتها في جولة للتعرف إلى أبرز مرافق المؤسسة وخدمات الرعاية والتأهيل التي يتم تقديمها لضحايا العنف والاتجار بالبشر من النساء والأطفال. وناقشت رئيسة جمهورية مالطا مع عفراء البسطي عدداً من القضايا الإنسانية والمجتمعية ذات الاهتمام المشترك ومن بينها قضايا الاتجار بالبشر والعنف تجاه النساء والأطفال، والجهود الدولية المبذولة في هذا المجال.