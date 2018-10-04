فريق إدارة الطوارئ برأس الخيمة يناقش المستجدات الأمنية

المصدر: رأس الخيمة - البيان

عقد فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث المحلّي في رأس الخيمة اجتماعاً تنسيقياً برئاسة اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي القائد العام لشرطة رأس الخيمة رئيس الفريق، وبحضور مديري وممثلي المؤسسات الاتحادية والمحلّية في رأس الخيمة - أعضاء الفريق، لمناقشة آخر المستجدات الأمنية المرتبطة بمهام عمل الفريق.

وناقش الاجتماع أجندة التوصيات السابقة، واستعرض تقييم تمرين التلوث البحري، وعرض تقرير «تمرين غذاء» ضمن الخطة السنوية لأجندة الفريق خلال العام 2018م، كما ناقش استقبال الحالات الطارئة بالإسعاف من قبل المستشفيات الحكومية، كما تم ناقش المواضيع الأمنية في ما يخص الاستعداد لمواجهة كوارث التلوث البحري، والتأكيد على تطبيق إدارة استمرارية الأعمال في الإمارة، والاطلاع على خطط الاستجابة المحليّة.

وفي ختام الاجتماع، أثنى رئيس فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث المحلّي، على جهود الفريق في رأس الخيمة، المبذولة في سبيل تعزيز الأمن والأمان في الإمارة، مؤكداً أهمية الالتزام بتطبيق تعليمات وخطط التمارين المستقبلية، وتناول آلية التنسيق والتعاون والتخطيط المشترك، والعمل على دفع وتنسيق الجهود المشتركة بين أعضاء الفريق، لتحقيق الوصول إلى سرعة الاستجابة المتميزة.