«بيت الخير» تدعم 500 مسن على مستوى الدولة

المصدر: دبي ـ البيان

أكدت جمعية بيت الخير، أن المسنين يشكلون إحدى أهم الفئات التي تعنى بها وترعاها، موضحة أنها تقدم الدعم لما يزيد على 500 حالة ضمن هذه الشريحة المهمة في المجتمع، منها 236 حالة مسجلة في أفرع الجمعية في دبي والفجيرة ورأس الخيمة وعجمان، و234 مسجلة في مراكز هيئة آل مكتوم، التي تديرها الجمعية في البرشاء والعور وحتا والليسيلي.

وقالت حليمة الظنحاني، رئيس لجنة كبار السن في الجمعية: «إن المسنين يحظون بالاستفادة من معظم مشاريع الجمعية كمشاريع الأسر المتعففة والدعم الغذائي ومشروع علاج، ولهم مشروع مختص بهم باسم «إسعاد كبار السن»، وآخر لدعمهم بعنوان «كما ربياني صغيراً».

وأضافت: «تشرف على كبار السن في الجمعية لجنة متخصصة بكبار السن، وهي تنظم كافة النشاطات أو الفعاليات الهادفة لإسعاد المسنين والنهوض بأوضاعهم، وترعى الجمعية المسنين ضمن أسرهم، وتمدهم بما يحتاجونه من أثاث أو مستلزمات منزلية، وتسعى لتوفير الاحتياجات الطبية لهم بما فيها الأجهزة والمعدات والأدوية، والعمليات الجراحية في حالة لم يستطع التأمين الصحي تغطية علاجهم، كما تجري الجمعية أعمال الصيانة لمنازلهم لتكون أكثر أمناً وراحة، وتساعدهم في إنهاء مديونياتهم، وتنظم لهم النشاطات الترفيهية في الأعياد والمناسبات».