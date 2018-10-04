«كهرباء دبي» تنظم برنامجاً تدريبياً في الحوسبة الكمية

المصدر: دبي - البيان

نظمت هيئة كهرباء ومياه دبي أول برنامج تدريبي مكثف للحوسبة الكمية بالتعاون مع شركة مايكروسوفت العالمية على مدار أسبوع بمبناها المستدام في القوز، بمشاركة عدد من خبراء الحوسبة الكمية في مايكروسوفت، وبحضور قيادات هيئة كهرباء ومياه دبي والمختصين من موظفي الهيئة.

ويهدف البرنامج الذي يعد الأول من نوعه خارج الولايات المتحدة الأميركية، إلى البحث عن حلول جديدة تعتمد على الحوسبة الكمية في مجالات إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة والمياه وترشيد الاستهلاك، إضافة إلى تحديد التحديات والمجالات التي يمكن التعامل معها باستخدام الحوسبة الكمية التي تتميز بقدراتها الهائلة مقارنة بقدرة الحواسيب الحالية.

وقال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «نعمل على تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بضرورة استشراف المستقبل ومواكبة الثورة الصناعية الرابعة لتقديم أفضل الخدمات الحكومية والمساهمة في تحويل دبي إلى المدينة الأذكى والأكثر سعادة في العالم، وتعزيز دور دبي كمركز ريادي لصناعة المستقبل واختبار الحلول والتقنيات الإحلالية.

ونعمل على إحلال النموذج التشغيلي للمؤسسات الخدماتية لتتحول هيئة كهرباء ومياه دبي إلى أول مؤسسة رقمية في العالم بأنظمة ذاتية التحكم للطاقة المتجددة وتخزينها، والتوسع في استعمال الذكاء الاصطناعي والخدمات الرقمية في إطار مبادرة دبي X 10 التي تشكل منهج عمل لحكومة دبي للانتقال بالإمارة نحو ريادة المستقبل، وجعلها تسبق مدن العالم بـ 10 سنوات».