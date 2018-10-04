%30 تخفيضاً على المخالفات المرورية المتراكمة في رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة ـ البيان

أعلن اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة، عن تخفيض بنسبة 30% على المخالفات المرورية المتراكمة، وذلك اعتباراً من يوم الأحد الموافق 7 أكتوبر الجاري وحتى 1 نوفمبر المقبل.

وأوضح اللواء علي بن علوان النعيمي، أن خصم المخالفات يشمل تخفيض 30% على مخالفات بدل حجز المركبات، وتخفيض 30% على مخالفات الرادار التي مضى عليها 81 يوماً منذ تاريخ تحريرها، استكمالاً للنظام المعمول به حالياً والذي يتيح للمتعامل الحصول على خصم 50% في حال دفع مخالفة الرادار من تاريخ ارتكابها ولغاية 50 يوماً، والحصول على خصم 30% في حال دفع المخالفة بعد مرور 51 يوماً ولغاية 80 يوماً بعد ارتكابها.

استراتيجية

وأكد النعيمي، أن الإعلان عن تخفيض المخالفات المرورية المتراكمة، قد جاء تطبيقاً لاستراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى فرض سلطة القانون لضبط أمن الطرق، وضمن مبادرات شرطة رأس الخيمة الهادفة إلى إسعاد جمهور المتعاملين بكافة شرائحهم تحفيزاً لهم للامتثال لقانون السير والمرور، بالإضافة إلى تخفيف الأعباء المالية عن الجمهور تزامناً مع عام زايد الخير، داعياً السائقين وأصحاب المركبات إلى الاستفادة من القرار في سداد المخالفات المتراكمة عليهم وتسوية أوضاعهم المرورية القانونية، بهدف ضمان السلامة المرورية لكافة أفراد المجتمع.

وأضاف اللواء علي بن علوان النعيمي، أن شرطة رأس الخيمة تسعى دائماً وبصورة مستمرة إلى إطلاق العديد من المبادرات التي تسهم في تطوير الإمارة وتحسين جودة الحياة بغرض تحقيق الاستقرار ودعم مؤشر الأمن والأمان، سعياً لرسم مستقبل مشرق للإمارة عامرٍ بالنهضة والتقدم.