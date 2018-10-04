سفير الدولة يشارك في اجتماع مجلس البترول العالمي بكازاخستان

المصدر: أستانا - وام

شارك الدكتور محمد أحمد بن سلطان الجابر سفير الدولة لدى جمهورية كازاخستان في اجتماع مجلس البترول العالمي الذي عقد أول من أمس في العاصمة أستانا تحت عنوان: «فرص استثمارية: حلول جديدة من أجل التنمية المستدامة».

حضر الاجتماع كانات بوزومبايف وزير الطاقة بجمهورية كازاخستان، وكبار المسؤولين في الحكومة الكازاخية، وتور فايران رئيس مجلس البترول العالمي، وأحمد محمد الكعبي الوكيل المساعد لقطاع النفط والغاز والثروة المعدنية في وزارة الطاقة ومحافظ دولة الإمارات لدى منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك»، إلى جانب رؤساء وفود اللجان الوطنية للدول الأعضاء بمجلس البترول العالمي، وممثلي شركات الطاقة العالمية.

وناقش المشاركون في الاجتماع القضايا المهمة المتعلقة بالإدارة الفعّالة لمصادر الطاقة المستدامة.