شرطة أبوظبي تركز على الضبطية القضائية

المصدر: أبوظبي - البيان

نظمت مديرية الشؤون القانونية بقطاع شؤون القيادة بشرطة أبوظبي، محاضرة عن الضبطية القضائية لدى رجال الشرطة، وذلك بمسرح إدارة الأدلة الجنائية.

حضر المحاضرة العميد عبدالرحمن حسين الحمادي مدير إدارة الأدلة الجنائية وعدد من الضباط.

وألقى المحاضرة الرائد قايد علي المصعبي رئيس قسم الفتوى والاستشارات القانونية بالمديرية، موضحاً الأطر القانونية المنظمة لعمل مأموري الضبط القضائي، وأهمية نظام الضبطية القضائية في مسار الدعوى الجزائية، وفئاتها، وبيان السلطة الممنوحة لرجال الشرطة باعتبارهم مأموري ضبط قضائي وتطرقت إلى واجباتهم، في هذا المجال.