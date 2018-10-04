52 مليون رحلة لأجرة مواصلات الإمارات خلال العام الجاري

المصدر: دبي - البيان

كشف وليد المهيري المدير التنفيذي لدائرة النقل والتأجير بمواصلات الإمارات أن شركة أجرة مواصلات الإمارات انطلقت في أكتوبر 2017 بـ 200 مركبة أجرة، وارتفع عدد مركباتها ليصل إلى 800 مركبة مع نهاية شهر أغسطس الماضي، مشيراً إلى أن تعزيز حجم أسطول المركبات، جاء لتغطية وتلبية حجم الزيادة في طلب الخدمة من قبل المتعاملين في مدينة أبوظبي، حيث نفذت الشركة خلال العام الجاري قرابة 52.428.524 رحلة، لتؤكد بذلك كفاءة ومميزات خدمات النقل والتأجير التنافسية، التي تقدمها مواصلات الإمارات لشريحة واسعة من الأفراد والمؤسسات في الدولة.

وثمن المهيري الجهود التي يبذلها مركز النقل المتكامل بأبوظبي بتنظيم عمليات النقل في الإمارة، مشيداً بتعاونهم المثمر والدائم مع المؤسسة، والذي أسهم بشكل إيجابي في تطوير خدمات الأجرة التي تقدمها المؤسسة من خلال شركة أجرة مواصلات الإمارات.

ومن جانبه أكد علي يوسف مدير شركة أجرة مواصلات الإمارات وتاكسي المطار، اهتمام المؤسسة بتطبيق المواصفات والتشريعات المعتمدة في إمارة أبوظبي بشكل خاص وفي الدولة بشكل عام في مجال نقل الركاب بمركبات الأجرة، إلى جانب قيامها بتزويد مركباتها بكاميرات مراقبة داخلية وخارجية، وكادر مؤهل من السائقين، والذين تم اختيارهم وتعيينهم بعناية تامة ووفق شروط محددة من قبل مركز النقل المتكامل، حيث تم تدريبهم وتأهيلهم للعمل في هذا القطاع وفق متطلبات الجهات المختصة، وذلك من خلال دورات تدريبية متكاملة ومتخصصة في مجال نقل الركاب.