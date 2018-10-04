استعراض تجربة الشارقة كمدينة صحية في بلفاست

المصدر: الشارقة - وام

قدمت دولة الإمارات - ممثلة بإمارة الشارقة - خلال مشاركتها في مؤتمر المدن الصحية الدولي في بلفاست - إيرلندا عرضاً تقديمياً حول نجاحها في تنفيذ برنامج المدن الصحية التابع لمنظمة الصحة العالمية، مسلطة الضوء على سلسلة المبادرات التي أطلقتها لتعزيز رفاهية المجتمع عموماً.

وقال الدكتور عبدالعزيز المهيري رئيس اللجنة التنفيذية لتوسيع نطاق المدن الصحية في إمارة الشارقة خلال المؤتمر، إن إمارة الشارقة أطلقت مجموعة واسعة من المبادرات لدعم صحة المجتمع من خلال تركيزها على القضايا البيئية والصحية، حيث تحرص إمارة الشارقة على تحقيق أعلى مستويات المعيشة والتنمية المستدامة من خلال الشراكة المجتمعية.

وأشار الدكتور المهيري إلى أن إمارة الشارقة هي أول مدينة عربية تنضمُّ إلى الشبكة الإقليمية للمدن الصحية في منظمة الصحة العالمية، مما يمثل تتويجاً لجهود دولة الإمارات عموماً والشارقة خاصة نحو تحسين مستوى معيشة المقيمين على أراضي دولة الإمارات.

وأضاف، «لقد أدت جهود الشارقة بتوجيهات ودعم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، إلى تعزيز التنسيق والتعاون بين القطاعات المختلفة وزيادة ثقة الأهالي في جودة الخدمات المقدمة، كما ساهم في رفع مستوى المشاركة والتفاعل».

متابعة

وأوضح رئيس اللجنة التنفيذية لتوسيع نطاق المدن الصحية في إمارة الشارقة، أنه تم إنشاء إدارة خاصة ببرنامج المدن الصحية في هيئة الصحة بإمارة الشارقة لمتابعة البرنامج، وتوسيع نطاقه وتعزيز آليات التنسيق والترويج لإمارة الشارقة، بصفتها نموذجاً ناجحاً في تنفيذ برنامج المدن الصحية تحتذي به الدول الأخرى.. مؤكداً أن رسالة توسعة نطاق المدن الصحية في الشارقة.