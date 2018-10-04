الموارد العامة برأس الخيمة تعرّف بالتعامل مع البوابة الإلكترونية

المصدر: رأس الخيمة - البيان

نظمت هيئة الموارد العامة بحكومة رأس الخيمة، أخيراً، ورشة عمل تثقيفية استهدفت موظفي الهيئة لتعريفهم بآلية التعامل مع البوابة الإلكترونية ونظام التميز المؤسسي وإدارة المشاريع، وذلك في قاعة الاجتماعات الكبرى بالهيئة، بحضور عدد كبير من الموظفين.

وتضمنت الورشة التي قدمتها نورة غانم مسؤولة وحدة الموارد البشرية لعديد من المحاور المهمة والرئيسية، والتي ارتكزت على تقديم شرح تفصيلي شامل ووافٍ عن كيفية الولوج إلى البوابة الإلكترونية وكيفية التعامل مع كافة معطياتها ومدخلاتها للوصول إلى المخرجات والنتائج المرجوة، بالإضافة إلى تعريفهم بنظام التميز المؤسسي وإدارة المشاريع بهدف مواكبتهم لأحدث الوسائل والنظم العملية والتقنية وتحقيقاً للريادة التي تطلع لها دوماً حكومة رأس الخيمة بما يتوافق مع أهدافها الاستراتيجية الرامية إلى ضمان تقديم كافة الخدمات الإدارية وفق معايير الجودة والكفاءة للوصول إلى مجتمع داخلي سعيد.