سحب ركامية وأمطار متوقعة الشهر الجاري

المصدر: أبوظبي ـ البيان

يستمر الضعف في المنخفض الهندي الموسمي، ويبدأ امتداد المرتفع الجوي السيبيري بالتأثير في المنطقة أحياناً خلال النصف الثاني من أكتوبر، كما تتأثر الدولة بامتداد المنخفضات الجوية السطحية من جنوب الجزيرة العربية والبحر الأحمر، وفي حال صاحبها منخفضات جوية في طبقات الجو العليا تزداد كميات السحب، ويحتمل تكون السحب الركامية الممطرة على بعض المناطق، خاصة المناطق الشرقي من الدولة.

ويعتبر أكتوبر من شهور الفترة الانتقالية الثانية بين فصلي الصيف والشتاء، وتتميز هذه الفترة عادة بتغيرات حادة وسريعة في الأحوال الجوية، وفيه تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض، حيث تنخفض درجة الحرارة خاصة خلال النصف الثاني انخفاضاً ملحوظاً مقارنة بشهر سبتمبر، وتكون الرياح السائدة خلال هذا الشهر جنوبية شرقية في فترات نهاية الليل والصباح، تتحول في فترة الظهيرة والمساء إلى شمالية غربية بتأثير دورة نسيم البر والبحر، ويبلغ متوسط سرعة الرياح بوجه عام 10.3 كم /‏ ساعة.

وتكون الرطوبة النسبية عادة مرتفعة في الصباح الباكر خلال هذا الشهر، وتقل تدريجياً مع ظهور الشمس، ثم تعاود الارتفاع بعد الغروب لتصل في المتوسط خلال هذا الشهر إلى 52% تقريباً، وتزداد معها فرص تشكل الضباب في فترات منتصف الليل والصباح الباكر.

ووفقاً للسجلات التاريخية، فإن متوسط درجة الحرارة يراوح بين 28.8 و30.3 درجة مئوية، ومتوسط درجة الحرارة العظمى بين و35.2 و37 درجة مئوية، ومتوسط درجة الحرارة الصغرى بين 22.5 و25.2 درجة مئوية. وسجلت أعلى درجة حرارة خلال شهر أكتوبر 46.3 درجة مئوية في مزيرعة سنة 2017، وأقل درجة حرارة سجلت على ركنة سنة 2007 التي بلغت 10.2 درجات مئوية.