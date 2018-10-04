افتتاح تقاطع دوار الأفلاج في العين جزئياً

المصدر: أبوظبي - وام

أعلنت شركة أبوظبي للخدمات العامة «مساندة» افتتاح تقاطع دوار الأفلاج في العين بشكل جزئي، وذلك بالتعاون مع كل من دائرة النقل وبلدية مدينة العين والقيادة العامة لشرطة أبوظبي.

وأشارت «مساندة» إلى أن مشروع تطوير دوار الأفلاج البالغ تكلفته 55 مليون درهم سيوفر 6 مسارب للقادمين من مزيد باتجاه صناعية العين ووسط المدينة، حيث يهدف إلى رفع الكفاءة المرورية للتقاطع وتسهيل حركة السير والمرور وكذلك رفع كفاءة السلامة المرورية.

ومن جانبه، كشف المهندس صالح الشيبة المزروعي المدير التنفيذي لقطاع الطرق والبنية التحتية بالإنابة في شركة أبوظبي للخدمات العامة «مساندة»، عن أن نسبة الإنجاز الحالية لمشروع تطوير دوار الأفلاج بلغت 88%، مشيراً إلى أن العمل يجرى حالياً في المشروع لافتتاحه بشكل كامل خلال الربع الأول من العام 2019.