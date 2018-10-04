«أبوظبي للمعاشات» يفوز بـ«الجدارة» لأفضل ممارسات الضمان الاجتماعي

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي «إيسا»، حصول صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لإمارة أبوظبي، على جائزة الجدارة لأفضل ممارسات الضمان الاجتماعي على مستوى دول آسيا والمحيط الهادي، واعتماد نظام العمل الخاص بالصندوق القائم على الربط الإلكتروني مع الجهات المحلية والاتحادية في الدولة، نموذجاً لأفضل ممارسات التقاعد بين الدول الأعضاء بالجمعية.

جاء الإعلان عن فوز الصندوق بالجائزة على هامش المنتدى الدولي للضمان الاجتماعي، الذي يعقد في العاصمة الماليزية كوالالمبور بمشاركة أكثر من 45 مؤسسة تمثل 35 دولة، لمناقشة أهم الاتجاهات والتطورات التي شهدها الضمان الاجتماعي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ خلال السنوات الأخيرة.

وأكد خلف عبد الله الحمادي، المدير العام لصندوق معاشات ومكافآت التقاعد لإمارة أبوظبي، أن الفوز بهذه الجائزة الدولية يعد ثمار تخطيط وجهود وضعت إسعاد المتعاملين في صدارة أولويات العمل، تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة بأهمية التعاون بين الجهات الحكومية لتسهيل حصول المواطنين على الخدمات، وتوفير الوقت والجهد عليهم، معتبراً أن هذه الجائزة تضع الإمارات في مكانتها الطبيعية بين الأفضل إقليمياً وعالمياً في ممارسات التقاعد.

وسلّط المنتدى الذي شهد مشاركة واسعة من خبراء ومسؤولين تنفيذيين، ومديري للتأمينات الاجتماعية وصناديق التقاعد الضوء على مجالات تركيز واضعي سياسات الضمان الاجتماعي، كما ركّز المشاركون على مناقشة إدارة الضمان الاجتماعي في منطقة آسيا، والمحيط الهادئ، وتبادل المعلومات، وتحليل اتجاهات الضمان الاجتماعي، وأهم القضايا ذات الأولوية في المنطقة.