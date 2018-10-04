مناقشة دمج طلاب مدارس «حماية» في المجتمع

المصدر: دبي - البيان

عقد مجلس أصحاب الهمم في شرطة دبي اجتماعاً لمناقشة دمج طلاب مدارس حماية في المجتمع، بحضور المقدم الدكتور سعود فيصل الرميثي، رئيس المجلس، ونائبه الملازم أول عبد الله الشامسي، وبقية الأعضاء.

وأكد المقدم الدكتور سعود الرميثي حرص المجلس على تفعيل استراتيجية شرطة دبي لأصحاب الهمم 2016/2021، المنبثقة عن التوجهات الاستراتيجية لشرطة دبي، ممثلة في مدينة آمنة، وإسعاد المجتمع، والابتكار في الموارد.

إنجاز

واستعرض الاجتماع المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، وما تم إنجازه من القرارات السابقة، وتكاليف الأعضاء ومهامهم، ثم ناقش الحضور سبل دمج طلاب مدارس حماية في المجتمع، ترجمة لاستراتيجية دبي 2020 (مجتمعي... مكان للجميع) لتكون دبي صديقة بالكامل لأصحاب الهمم بحلول ذلك العام.

وبحث تنظيم فعاليات وأنشطة لدمج الطلبة من أصحاب الهمم مع زملائهم وتقديم الدعم اللازم تفعيلاً لبرامج استراتيجية شرطة دبي لأصحاب الهمم، من خلال التعاون مع المسؤولين عن تلك المدارس، بهدف دعم تطوير أداء الطلبة أسوة بزملائهم في المراحل الدراسية المختلفة.