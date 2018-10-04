الشارقة نموذج رائد للمدن المراعية للسن

المصدر: الشارقة - البيان

أكدت الدكتورة كاثلين براشر أخصائية الشيخوخة الاجتماعية أن إمارة الشارقة، بفضل توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة أصبحت نموذجاً رائداً للمدن المراعية للسن، تحتذي به دول العالم الأخرى، كونها أول مدينة عربية تنظم للشبكة الدولية للمدن المراعية للسن في عام 2016. جاء ذلك خلال الورشة التي نظمها المكتب التنفيذي التابع للجنة العليا لمتابعة عضوية إمارة الشارقة للشبكة العالمية للمدن المراعية للسن.

وناقشت الورشة التي قدمتها الدكتورة كاثلين براشر ماهية الشيخوخة، وكيف باستطاعة الفرد أن يصل لمرحلة الشيخوخة الصحية من خلال غرس بعض الممارسات والعادات السليمة في سن الشباب.

وقالت أسماء الخضري مديرة المكتب التنفيذي التابع للجنة العليا لمتابعة عضوية إمارة الشارقة للشبكة العالمية للمدن المراعية للسن: «إن ورشة معايير منظمة الصحة العالمية للمدن المراعية للسن تهدف لتطوير قدرات المنسقين، من خلال توفير شرح عميق عن معايير البرنامج بالاستعانة بالخبرات الدولية، واطلاع منسقي البرنامج على أفضل التجارب العالمية والنظر بما يمكن تطبيقه داخل إمارة الشارقة وفق توجهات القيادة الحكيمة».