فعاليات متنوعة في «فستيفال سيتي» احتفاءً باليوم العالمي للإسكان

المصدر: دبي - البيان

أعلنت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان عن تنظيمها فعاليات اليوم العالمي للإسكان 2018 في دبي فستيفال سيتي مول، اليوم وغداً بحزمة من المبادرات والفعاليات.

وأوضح سامي عبدالله قرقاش المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان: «أن دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ماضية في الارتقاء بالإنسان الإماراتي والتعرف إلى احتياجاته».

وقال هيثم عبد الرحمن الخاجة، مدير أول إدارة الاتصال المؤسسي والتسويق بالإنابة في المؤسسة: «تشمل الفعاليات تزويد الجمهور بنبذة عن المسكن وأهميته، وتوزيع النشرات، ومخططات المساكن».