عربية تنشر اتهامات لطليقها بقتل ابنهما على "فيسبوك"

المصدر: أبوظبي – موفق محمد :

ردت سيدة عربية على اتهامات التي ساقها طليقها حول قيامها بالإساءة والتشهير وقذفة في موقع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، باتهامه بقتل ابنها صعقاً بالكهرباء في بلدهم الأم بعد أن منعها من رؤيته لمدة 5 سنوات، مقدمة مذكرة توضح فيها ملابسات الحادثة.

وخلال الدعوى التي نظرتها محكمة جنح أبوظبي في جلستها المنعقدة أمس، انهمرت دموع السيدة خلال دفاعها عن التهم التي وجهها إليها طليقها، حيث أوضحت أنها أم مكلومة فجعت بمقتل ابنها، بينما تزوج طليقها بأخرى بعد شهرين فقط من حادثة وفاة ابنهم، مطالبة من هيئة المحكمة الحكم ببراءتها من التهمة المسندة إليها.

الزوج السابق من جانبه طالب هيئة المحكمة بإيقاع اقصى عقوبة ممكن تجاه طليقته، شارحاً دعوه بأنها قامت بنشر إساءات عنه والتشهير به وقذفه في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وأفاد بأنه يعمل في معلماً منذ 20 عاماً في القطاع التربوي، ومشهود له بالكفاءة والخبرة والمعرفة، حيث تخرج على يديه مئات الطلبة خلال فترة عمله، مضيفاً "قامت طليقتي بنشر منشورين في وقتين مختلفين يحتويان على اتهامات لي حول قتل ابني، وأني أمارس السحر والشعوذة، إضافة إلى اتهامات أخرى لعائلتي وطرق تكسبي للأموال، وقذفي في محادثات خاصة مع شقيقي عبر وسائل التواصل".

وتابع: تسببت تلك المنشورات بما تحتويه من ألفاظ وقذف، بضرر كبير لي في العمل، فضلاً عن تشويه سمعتي، حيث أصبحت عيون زملائي ورؤسائي في العمل تتابعني أينما ذهبت، ولَم أستطع العودة إلى بلدي مخافة التعرض للكلمات والأوصاف المحرجة بسبب ما قامت به.من جهتها دفعت المتهمة بانتفاء أركان الجريمة محل الاتهام، موضحة أنها لم تذكر اسم طليقها في المنشور الذي تم نشره عبر موقع التواصل الاجتماعي، مشيرة في الوقت نفسه إلى وجود العديد من القضايا بينهما، بعد طلاقهما قبل 9 سنوات، حيث بدأ طليقها برفع عدد من القضايا الكيدية بهدف الضغط عليها لكي لا تطالب بالنفقة الزوجية لها ولأبنائها.