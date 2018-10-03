الطقس ودرجات الحرارة غدا

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا بوجه عام وغائما جزئيا أحياناً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام، تنشط أحياناً، وتزداد الرطوبة النسبية خلال الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع فرصة لتشكل الضباب أو الضباب الخفيف.

وحركة الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية تتحول إلى شمالية غربية / 15 - 25 كم / ساعة بوجه عام، تصل إلى 35 كم / ساعة أحياناً.

والخليج العربي خفيف إلى متوسط الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 10:26 والمد الثاني عند الساعة 19:47 والجزر الأول عند الساعة 12:17 والجزر الثاني عند الساعة 03:49 .وفي بحر عمان: خفيف إلى متوسط الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 16:44 والمد الثاني عند الساعة 06:39، والجزر الأول عند الساعة 11:24 والجزر الثاني عند الساعة 23:41.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 39 26 90 20

دبي 38 28 90 25

الشارقة 39 25 90 20

عجمان 37 28 85 20

أم القيوين 37 25 85 30

رأس الخيمة 36 26 90 40

الفجيرة 37 28 75 20

العين 40 26 65 15

ليوا 40 24 90 15

الرويس 37 26 85 30

السلع 37 27 85 25

دلما 38 29 80 25

طنب الكبرى 37 28 80 40

طنب الصغرى 37 28 80 40

أبو موسى 37 28 80 40