30% تخفيض المخالفات المرورية في رأس الخيمة

المصدر: ​رأس الخيمة - البيان

أعلن اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة، عن تخفيض بنسبة 30 ‎%‎ على المخالفات المرورية المتراكمة، وذلك اعتباراً من يوم الأحد الموافق 7/10/2018 إلى يوم الخميس الموافق 1/11/2018.

وأوضح اللواء علي بن علوان النعيمي، أن خصم المخالفات يشمل تخفيض 30% على مخالفات بدل حجز المركبات، وتخفيض 30% على مخالفات الرادار التي مضى عليها 81 يوماً منذ تاريخ تحريرها، مؤكداً أن الإعلان عن تخفيض المخالفات المرورية المتراكمة، قد جاء تطبيقاً لاستراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى فرض سلطة القانون لضبط أمن الطرق، وضمن مبادرات شرطة رأس الخيمة الهادفة إلى إسعاد جميع جمهور المتعاملين بكافة شرائحهم تحفيزاً لهم نحو الامتثال لقانون السير والمرور، بالإضافة إلى تخفيف الأعباء المالية عن الجمهور تزامناً مع عام زايد الخير، داعياً السائقين وأصحاب المركبات إلى الاستفادة من القرار في سداد المخالفات المتراكمة عليهم وتسوية أوضاعهم المرورية القانونية، بهدف ضمان السلامة المرورية لكافة أفراد المجتمع.

وأضاف اللواء علي بن علوان النعيمي، أن شرطة رأس الخيمة تسعى دائماً وبصورة مستمرة إلى اطلاق العديد من المبادرات التي تسهم في تطوير الإمارة وتحسين جودة الحياة بغرض تحقيق الاستقرار ودعم مؤشر الأمن والأمان، سعياً لرسم مستقبل مشرق للإمارة عامرٍ بالنهضة والتقدم.