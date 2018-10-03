قائد عام شرطة رأس الخيمة يلتقي عدداً من كبار السن

المصدر: رأس الخيمة - البيان

التقى اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي، قائد عام شرطة رأس الخيمة، عدداً من كبار السن في الإمارة، وذلك تزامناً مع اليوم العالمي لكبار السن.

وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية مع الآباء في أجواء سادت فيها المودة والمحبة والألفة، وأبدى خلالها الآباء إعجابهم وسعادتهم بمستوى الخدمات التي تقدمها الشرطة للجميع، ومدى اهتمام القائد العام شخصياً بمجالستهم والحديث معهم، وبما يبذله بشكل مباشر من جهود لتطوير مستوى هذه الخدمات واحتضان هذه الفئة من المجتمع، ما يعكس حجم التقدير لهم وعمق العلاقة بين الجانبين في سبيل تعزيز الأمن والأمان، مؤكدين أن مثل تلك الزيارات تدخل في نفوسهم وقلوبهم البهجة والسرور وتشعرهم باستمرار تواصل المجتمع معهم.

وقال القائد العام إن هذه الزيارة تأتي انطلاقاً من حرص القيادة العامة على تعزيز التواصل مع الآباء باعتبارهم الرعيل الأول والمؤسس لهذه الدولة، وانعكاساً جلياً للدور الإنساني والاجتماعي للشرطة تجاه كافة أفراد المجتمع، وإدخال البهجة والسرور على الآباء.