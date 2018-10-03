سعيد الطاير: الإمارات تتبنى مبادرات للتصدي للتغير المناخي

المصدر: دبي - البيان

ألقى سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، كلمة رئيسية خلال افتتاح المنتدى العربي للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات 2018، الذي تنظمه الشبكة العربية للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات تحت عنوان: «قيادة الابتكار من خلال أهداف التنمية المستدامة».

وقال الطاير: «وضعت الدولة استراتيجيات ومبادرات مختلفة، من بينها رؤية الإمارات 2021، ومئوية الإمارات 2071، واستراتيجية الإمارات للطاقة 2050، واستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 وغيرها، وذلك كجزء من مسؤوليتها العالمية للتصدي للتغير المناخي، من خلال المحافظة على الموارد الطبيعية، وزيادة نسبة الطاقة النظيفة، وتطبيق خطط التنمية الخضراء، والمساهمة في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030».

وأضاف: «تشكل هذه الرؤى والاستراتيجيات أساساً لإطلاق مبادراتنا وبرامجنا ومشاريعنا الطموحة التي تهدف إلى ترسيخ دعائم الاستدامة بأبعادها الثلاثة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، حيث تقود دبي الجهود العالمية نحو تعزيز الطاقة المستدامة، وتواصل العمل على تقليل بصمتها الكربونية، من خلال رؤية شاملة للاستدامة التي نعتبرها أساس التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتتواكب مع تطلعاتنا لإشراك فئة الشباب الذين يشكلون القوة الدافعة والعنصر الرئيسي لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة ومستهدفات التنمية المستدامة على جميع الصعد محلياً وإقليمياً وعالمياً».

وتابع الطاير: «يتمثل دور هيئة كهرباء ومياه دبي، في تعزيز نوعية الحياة من خلال توفير خدمات المياه والكهرباء وفق أعلى مستوى من الجودة والاعتمادية لجميع فئات المتعاملين في دبي.