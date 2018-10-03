مذكرة تفاهم في أبوظبي لضبط وإثبات مخالفات الغذاء

المصدر: أبوظبي - البيان

وقعت دائرة القضاء في أبوظبي مذكرة تفاهم مع جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، بشأن تعزيز سبل التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يكفل رفع كفاءة العمل من خلال وضع إطار شامل للتعاون في ضبط وإثبات المخالفات المتعلقة بالغذاء، وتسهيل الإجراءات والمعاملات لتحسين مخرجات الخدمة المقدمة.

ووقع المذكرة عن دائرة القضاء المستشار يوسف سعيد العبري وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، وعن الجهاز سعيد البحري سالم العامري مدير عام جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية.

وأكد المستشار يوسف العبري أن توقيع مذكرة التفاهم يأتي في إطار تنفيذ توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء، بدعم وتعزيز الشراكات الاستراتيجية بشكل فعّال وتوحيد الجهود المشتركة مع مختلف الجهات الحكومية في إمارة أبوظبي، بما يسهم في رفع مستوى الأداء الحكومي وفق أرقى المعايير العالمية.

ومن جهته أكد سعيد البحري العامري أن المذكرة جاءت تأكيداً لحرص الجهاز على تعزيز السياسات والتشريعات لتحقيق الاستدامة الزراعية والسلامة الغذائية من خلال تطوير البنية التشريعية والأنظمة الرقابية في مجال الزراعة والغذاء بما يتوافق مع الإطار التشريعي في الدولة.