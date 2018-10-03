«صحة دبي» تختتم تدريب أول فريق لإدارة التغيير

المصدر: دبي - البيان

أنهت هيئة الصحة في دبي إعداد أول فريق لإدارة التغيير على مستوى دبي، الذي يضم 48 متخصصاً ومتخصصة في إدارة التغيير ضمن مبادرة «أوتاد» .

وذلك وفق أعلى معايير ومستويات الأداء العالمية، التي أشرفت على تطبيقها مؤسسة «جنرال الكتريك للرعاية الصحية». وتشهد الهيئة تسريع وتيرة عمليات التطوير وتوسيع نطاقها على كافة المستويات ومختلف القطاعات، خاصة القطاعات والمنشآت الطبية ذات الصلة الوثيقة بخدمة المرضى، ورعاية صحة أفراد المجتمع.

وأطلقت الهيئة دورة جديدة من منتدى التنظيم والتحول المؤسسي، الذي تعقده بشكل دوري، وذلك بحضور معالي حميد محمد القطامي، المدير العام لهيئة الصحة بدبي، وقيادات الهيئة من مديري القطاعات التنفيذية والمستشفيات والمراكز الصحية والمتخصصين، وفريق إدارة التغيير.

روح الفريق

وقال معالي القطامي: «إن الهيئة أمام تحديات كثيرة، يدعو جميعها إلى مواصلة العمل بروح الفريق الواحد، لافتاً إلى أن تخريج الدفعة الأولى من المتخصصين في إدارة التغيير، يمثل دفعة مهمة لخطوات الهيئة في المرحلة الحالية والمقبلة،.

كما يمثل تعزيزاً للهيكلية التنظيمية الجديدة، ومتطلباتها التي ترتكز على ضرورة مواكبة جميع المسؤولين والموظفين لما تشهده الهيئة من تغيير في الفكر المؤسسي والأداء، وما ينبغي أن يكون عليه كل مسؤول من أجل توفير خدمات طبية عالية الجودة، تحقيقاً لرضا المتعاملين وإسعادهم». وذكر معاليه أن تكامل الأدوار وتسيير أعمال تحسين الخدمات بالسرعة المطلوبة، هو أهم ما يميز إدارة التغيير الجارية الآن، مؤكداً أهمية العمل الجماعي، والتركيز على الهدف الأساس للتطوير وأعمال التدريب الجارية، والمتمثل في رفع مستوى خدمة المتعاملين.

والمرضى على وجه التحديد. وأكد معالي القطامي أن الهيئة تولي برامج التدريب والإعداد جلّ اهتمامها، وتسخر جميع الإمكانيات لتحقيق الاستثمار الأفضل في مواردها البشرية. ومن جانبه قال الدكتور محمد الرضا، مدير مكتب إدارة المشاريع: «إن الهيئة تواصل بناء علاقات قوية مع كبرى المؤسسات الصحية والأكاديمية، بغرض فتح آفاق جديدة للتنمية البشرية والتدريب، إلى جانب نقل المعرفة وتبادل الخبرات».