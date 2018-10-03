الشعبة البرلمانية تشارك في اجتماعات اللجان الدائمة للبرلمان العربي

المصدر: القاهرة - وام

شارك وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية للمجلس الوطني الاتحادي في أعمال اللجان الأربع الدائمة المنبثقة عن البرلمان العربي التي انطلقت أمس بالقاهرة، وذلك للتحضير لاجتماع جلسته الأولى لدور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثاني، والمقررة غداً بمقر الجامعة العربية، حيث تم طرح وجهة نظر الدولة حيال القضايا التي تمت مناقشتها.

وضم وفد الشعبة البرلمانية أعضاء المجلس الوطني الاتحادي كلاً من: جاسم عبدالله النقبي عضو لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان، وخالد بن زايد الفلاسي رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، وعائشة سالم بن سمنوه عضو لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب، ومحمد أحمد اليماحي عضو لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي.

قضايا

وذكرت عائشة سالم بن سمنوه أن لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب ناقشت العديد من المحاور الهامة، جاء في مقدمتها قضايا النزوح واللجوء السياسي الذي تتعرض له النساء والأطفال بالمنطقة، لافتة الى ضرورة وضع إطار واضح لوقف المعاناة التي تتعرض لها النساء النازحات والأطفال.

ومن جانبه أوضح جاسم عبد الله النقبي أن لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان ناقشت مشروعين لقرارين محالين من رئيس البرلمان العربي، الأول متعلق بمشروع «مسام» لنزع الألغام من اليمن.. والمشروع الآخر يتعلق بتقرير مفوضية حقوق الإنسان حول الأوضاع في اليمن الذي جاء مجحفا بحق دول التحالف العربي ولم يرد فيه الدور الإيراني الداعم للميليشيا الحوثي.

الأمن الغذائي ومن جانبه قال محمد أحمد اليماحي إن لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي بحثت التطورات السياسية والأمنية بالوطن العربي ومنها تطورات الوضع في اليمن.. موضحا أن البرلمان العربي اكد من خلال متابعته أن الحوثيين يقدمون كل يوم دليلا جديدا على عدم رغبتهم في الانخراط في أي جهد جاد لتسوية الأزمة اليمنية.

وقال خالد بن زايد الفلاسي إن لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية ناقشت تقريراً حول موازنة البرلمان بتفاصيله، وذلك لرفعه لمكتب البرلمان في اجتماعه القادم... مبينا أن اللجنة ناقشت مقترحاً لقانون استرشادي لتحقيق الأمن الغذائي في العالم العربي.